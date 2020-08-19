شنت الإعلامية اللبنانية ” ماريا معلوف ” هجوما حادا على حزب الله اللبناني خلال تقديمها لأحد البرامج التليفزيونية مشيرة إلى أن هذا الحزب ما هو إلا جندي إيراني يحكم لبنان .

وتحدثت ماريا معلوف عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العاصمة اللبنانية وراح ضحيته عدد كبير من القتلى والضحايا وعلقت قائلة : ” هذا الحزب هو الدولة وسر هذا الانفجار عنده وليس عند أحد آخر .. هو جندي إيراني يحكم بلادنا وبلدنا لبنان لا يعني له شيئا وبدون نزع سلاحه لن يعود لبنان لنا نحن اللبنانيين ” .

وتابعت : ” يخفون الحقائق بكل ما لديهم من وسائل رئيس جمهوريتنا الذي هو بمثابة ناطق بإسم الملالي .. هم لا يريدون إلا المساومة على أجساد شهدائنا لا زالوا يحلمون بها دون حمرة من الخجل .. كنا نبكي خشية من الهجرة واليوم نبكي خشية أن يبقى أولادنا في عذاب البقاء في جحيم الوطن الذي فجروه ” .

وأكدت ماريا معلوف على وقوف جميع اللبنانيين ضد المنظومة الحاكمة التي وصفتها ب ” الفاسدة ” ويحميها حزب الله التي أطلقت عليه ” حزب السلاح ” .

وأضافت : ” لعنة الله على تلك الدولة المارقة فأينما حلت دولة الملالي حل الدمار والخراب والطائفية وسيبقى حاكم بعبدا وحكومة حزب السلاح التي جلبته وصمة لا تمحى من كتاب مآسي لبنان ” .

واستكملت قائلة : ” كلاب السلطة وصف أشرف من هؤلاء القتلة ولا يستحقون أقل منه، تبا لهم وسحقا ودعائنا عليهم بالويل والثبور وعظائم النكبات بقدر عدائهم للبنان الجريح ” .