نشر الإعلامي الكويتي ” شعيب راشد ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” والتي أثار بها جدلا كبيرا بين المتابعين .

حيث نشر شعيب راشد آية قرآنية من سورة الأعراف جاء فيها : ” الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ” والتي تشير إلى النبي شعيب عليه السلام .

"الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ" — شعيب راشد (@Sh3aib) May 9, 2020

وهو الأمر الذي اعتبره بعض المتابعون استهزاءا بالقرآن الكريم وأن شعيب راشد يشبه نفسه بالنبي شعيب على الرغم من عدم إضافة الإعلامي الكويتي أي دليل يثبت صحة توقعات النشطاء .

إذا أنت تشوف نفسك شعيب الله يستر لا تشوفني من "اصحاب الرسِ" — عبدالله الرسي (@Aas3ma) May 9, 2020

يكرم نبي الله عنك وعن امثالك..

(وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)

اللهم إن كان يستهزئ فاجعله عظه وعبره لمن يعتبر — مازن (@mzs599) May 9, 2020

والبعض الآخر جاءت تعليقاتهم مدافعة عن شعيب راشد بإنه لم يكن يقصد الاستهزاء أو أن يقارن نفسه بالنبي شعيب .. وطالبوا بعدم الخوض في النوايا .

وعلى الجانب الآخر خرج شعيب للرد على هذا الهجوم بتغريدة أخرى قال فيها : ” توني أدري ما يصير تكتب آية فيها إسم نبي نفس إسمك ويعتبر استهزاء بالدين .. سامحوني مادري إن حرام ” .