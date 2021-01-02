شن الإعلامي البريطاني ” بيرس مورغان ” هجوما لاذعا على الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعد إطلاقهما للموقع الخاص بمؤسستهما ” Archewell ” .

حيث اتهمهما بيرس مورغان باستغلال ألقابهما الملكية لمصالحهما الشخصية مطالباً الملكة إليزابيث بنزعها منهما .

ووفقا لصحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن مورغان عبر عن ما يحمله من مشاعر تجاه الأمير هاري وزوجته في رده على متابع عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي الذي سأله :” أنت حقًا لا تحبهما أليس كذلك ” .

ليرد قائلا : ” بالطبع لا أحبهما .. هما يستغلان ألقابهما الملكية لتحقيق مكاسب تجارية ضخمة بينما لا يقومان بأي من واجباتهما كونهما عضوين في العائلة المالكة ” .

كما انتقد بيرس مورغان أيضا ما قام به كلا من هاري وماركل بوضع صورة والدته الأميرة الراحلة ديانا وهي تحمله وهو صغير وصورة ماركل وهي شابة مع والدتها دوريا وهي تنحني لتقبل إبنتها على شعار المؤسسة وتغييبهما لوالديهما وباقي أفراد الأسرة الملكية .