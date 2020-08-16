أعلن الإعلامي اللبناني ” وسيم عرابي ” عن تقديمه لاستقالته على الهواء أثناء تقديمه للنشرة المسائية من تليفزيون لبنان الرسمي وذلك بعد 11 عاما من العمل به .

وذلك بسبب اعتراضه واشمئزازه من الوضع السياسي والنخبة السياسية في بلاده والأوضاع التي تمر بها لبنان التي تحولت إلى مقبرة للأحلام على حد وصفه .

فقال وسيم عرابي : ” بختام هالنشرة ومثل ما بتقول فيروز بالآخر في آخر هيدي آخر نشرة بطل فيها عليكن بعد 11 سنة كنت عم اطل فيها على هيدي الشاشة الوطنية 11 سنة كنت فيها عم بغطي أحداث للأسف أغلبها حزينة وانطبعت في ذاكرتي تفجيرات اغتيالات اعتداءات حروب داخلية ” .

وتابع : ” اليوم بينتهي مشواري هون مش لأن المؤسسة استغنت عني بس لإن ما بقى قادر بأرض هي مقبرة للأحلام .. أنا مني فالل من هالأرض إيه هي أرض مش لإنه ما ملاقي فرصة عمل بالعكس ملاقي فرصة عمل وإتنين بس أنا فالل لإني قرفت منكن وما ملاقي وطن إنتو عملتوه على قياسكن ” .

وأضاف وسيم : ” بالختام شكرا من كل قلبي لكل شخص دعمني ولكل شخص ما دعمني لإنه بالفعل الإتنين بيقووا على أمل إنه منشان كل اللي راحوا يرجع إلينا وطن نعيش فيه بكرامة مش بذل مش نرجع رفات لنندفن بس فيه ودائما إلى اللقاء ” .