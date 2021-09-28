أعلن الإعلامي ” محمد مصطفى شردي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الطبي حيث يتواجد حاليا بدولة الأردن .

فكتب محمد مصطفى شردي : ” مش من عادتي إني أكتب عن أحداث شخصية ولكن أنا احتفل بعيد ميلادي السنة دي بطريقة وشكل مختلف .. أنا في العزل الطبي في عمان بالأردن ثبت إصابتي بالكورونا ولن أدخل في تفاصيل كثيرة وأسئلة قد تدور في الأذهان لأن هذه هي إرادة الله ” .

وتابع : ” تخيلوا طول عمري مش بحب احتفل بعيد ميلادي كتير يشاء الله أن أكون بعيدا عن مصر وأسرتي وأهلي وأن أصاب بهذا الفيروس وأعيش في غرفة مغلقة فترة من الاكتشافات والمراجعات مع نفسك ” .

وأضاف شردي : ” أول حاجة بتقلق هي أسرتك وحالهم وخوفك عليهم خاصة وانت بعيد .. وأصبح صديقي الأساسي هو جهاز قياس الأكسجين والأطباء والأدوية .. مش عاوزكم تقلقوا الحقيقة إن الرعاية والاهتمام اللي شايفه هنا كبير جدا .. دعواتكم .. وأراكم قريبا في مصر على خير ” .