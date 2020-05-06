كشفت صحيفة ” the citizen ” عن بدء مركز إيخيلوف الطبي بمدينة تل أبيب اختبار العلاج بالقنب الطبي أو ما يشتهر ب ” الماريغوانا الطبية ” كجزء من علاج تجريبي جديد لفيروس كورونا المستجد .

حيث إنه من المتوقع أن يتم علاج العشرات من مرضى فيروس كورونا في الحالة المتوسطة بإستخدام القنب الطبي الذي يعد أحد أنواع الحشيش أو المواد المخدرة التي توصف في بعض الأحيان كدواء .

فيمكنه أن يبطئ انتشار الفيروس ويوقف المرضى المعتدلين من التحول إلى الحالة الحرجة .

وقال ” باراك كوهين ” كبير أطباء التخدير بالمستشفى على أن العلاج سيخفف الأعراض باستخدام عنصر من نبات القنب الذي يعتبر آمنا وغير مسببا للإدمان .