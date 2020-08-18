كشفت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ” محمد المطيري ” عن تقدم عددا من رواد مسجد مريم الغيث وهو أحد مساجد محافظة العاصمة في الكويت بشكوى ضد إمام المسجد .

وذلك بسبب ما زعمه أثناء إلقائه لإحدى الخطب بأن يوم القيامة سيأتي في عام 2024 .

كما سبق للإمام أن ادعى بعض الادعاءات المثيرة للرعب ومنها زعمه برمضان الماضي سماع صيحة ومطالبة المصلين بالسجود عند سماعها .

وطالب مقدمو الشكوى ضد هذا الإمام الذي لم يتم الكشف عن اسمه بإعفائه من الإمامة لإلقائه عددا من الخطب المثيرة للجدل وإدعائه بمعرفة علم الغيب .

وتم تحويل الشكوى التي قدمها رواد المسجد لوزارة الأوقاف إلى الجهات المختصة للتأكد منها وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .