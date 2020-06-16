شهدت محافظة كرمان بجنوب شرق إيران جريمة قتل بشعة حيث أقدم رجل مساء يوم أمس الإثنين على قطع رأس إبنته وذلك بسبب عودتها إلى المنزل في وقت متأخر .

ولاقت الفتاة التي تدعى “ريحانة عامري ” البالغة من العمر 22 عاما حتفها من خلال ضربها بفأس على يد والدها بدافع الشرف .

وقالت شقيقة الضحية أن أختها عادت إلى المنزل الساعة 11:30 مساء أمس الإثنين مما دفع الأب إلى قتلها وقام بقطع رأسها في غرفتها عندما كانت نائمة .

وأشارت إلى إنه تم إلقاء القبض على والدها الذي ظهر خلال التحقيقات وهو يبتسم ويتباهى بقتل إبنته .. ودخلت الأم إلى المستشفى نتيجة علمها بالجريمة صباح اليوم الثلاثاء .