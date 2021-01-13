أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور ” طارق سعدة ” قرارا بإيقاف الإعلامي ” سيد علي ” ومنه من الظهور على أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيقات معه .

وذلك على خلفية الشكوى التي قدمتها ضده الإعلامية ” ريهام سعيد ” عن قيامه بتناول حياتها الشخصية عبر برنامجه ” حضرة المواطن ” موجها لها عبارات تعد سبا وقذفا وطعنا في الأعراض وتهديدا ووعيدًا لها .

وجاء في بيان النقابة الذي تضمن قرار إيقاف سيد علي بأنه خالف ميثاق الشرف الإعلامى فى مبادئه العامة مادة (٨) بشأن احترام الإعلامى لواجباته وحقوق الزمالة المهنية .. كما خالف الميثاق فى باب الواجبات فى المادة السابعة والتى تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة .

وأضاف البيان أن سيد علي قد خالف مدونة السلوك المهنى فى المادة التاسعة فيما يخص الالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات لنشر أو أوقات العرض فى طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة .

وتابع : ” هذا بالإضافة إلي أن المشكو في حقه قد انتهي تصريح مزاولة المهنة الخاص به في 14/9/2020 وهو غير مقنن لأوضاعه مع النقابة ” .