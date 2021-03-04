أصدرت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري في تونس ( الهايكا ) قرارا بإيقاف برنامج ” أحلى صباح ” الذي يبث على إذاعة ” موزاييك أف أم ” لمدة أسبوع .

وذلك على خلفية ما قام به مقدم البرنامج ” أمين قارّة ” في إحدى حلقاته التي كانت بتاريخ 23 فبراير الماضي من تنمر وسخرية على الأديب المصري الراحل ” طه حسين ” .

واعتبرت الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري في تونس ما ارتكبه مقدم البرنامج مخالفة جسيمة تمثلت في المس من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية وأن ما ورد على لسانه يعد إهانة لهم .

ويعد ذلك تعارضا مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل كرامة ذوي الإعاقة ومقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة .

وقرر مجلس ” الهايكا ” عدم إعادة بث الحصة موضوع القرار وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال .

كما استمع المجلس إلى الممثل القانوني لـإذاعة موزاييك في 2 مارس 2021 الذي أكد على أن القناة قد طلبت من مقدم البرنامج تقديم اعتذارا للجمهور وهو ما تم في نفس البرنامج بعد يومين مؤكدا أن الإذاعة تلتزم بتنفيذ قرارات الهيئة وبالقيام بالتعديل الذاتي .