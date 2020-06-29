نشرت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري تحدثت من خلاله عن مقاييس الجمال لدى الأنثى .

حيث أشارت إلى أن تلك المقاييس تتمثل في الملامح الطبيعية بعيدا عن التصنع والتجميل والشعر الناعم الطويل والعيون الواسعة والرموش الكثيفة.

بالإضافة إلى الرقبة والأهداب الطويلة والتناسق بالجسم والوزن والخدود الممتلئة وصفاء البشرة واللون الواحد .

وتابعت : ” ولا ننكر الجمال الداخلي والشخصية والأخلاق أهم من الشكل الخارجي .. ودائما الجمال الطبيعي يكون مميز ” .

وأثار هذا المنشور الكثير من الجدل والانتقادات من جانب المتابعين الذين أكدوا أن روان بن حسين وغيرها من المشاهير هم من يتسببون في انتحار المراهقات وإصابتهم بالاكتئاب وعدم الثقة بالنفس .

كما أكدوا على أن الجمال ليس له مقاييس وهو أمر نسبي .. ووصف البعض ما قالته روان عن مقاييس الجمال ب ” السذاجة ” .