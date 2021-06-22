اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب السعودي المثير للجدل سعود الفوزان بالإساءة للقران الكريم وذلك عبر هاشتاغ تصدر تريند موقع تويتر في المملكة.

وجاء الهجوم على الكاتب السعودي بعد ان غرد على حسابه على تويتر داعيا الى اعادة النظر في نسبة المرأة من الميراث وتعدد الزوجات.

Hashtag summary



Tweets by saud alfwzan comparing women in Islam and in Christianity. These tweets led to outrage in Saudi Twitters



#سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/sTnN21C5Ob — مختصر الهاشتاق (@Hashtag_Summary) June 22, 2021

وكتب الفوزان في تغريدته: ”لماذا نحاول أن نغطي عين الشمس بغربال /اخواني واخواتي الحق يقال اليوم او غدا /سؤالي لماذا المرأه المسلمه المصلية والعفيفه شهادتها بنصف الرجل ولماذا نصيبها من الورث اقل من الرجل ولماذا يتزوج عليها زوجها بثلاث/اذا كان هذا بالموروث ماهو المانع أن نصححه في الألفية الثانية هذا حقها”.

كما كتب الفوزان في تغريدة أخرى: “#ودي_اتزوج_الثانيه هذا كافي أن نقول للمسيحيين انتم تفوقتم علينا باحترام المرأه تتزوجون بامراه واحده طول العمر ونحن مثنى وثلاثا. ..الخ / الغريب أن بعضنا يقول عندما تموت سوف تجتمع مع زوجتك ايهما الأولى او الرابعه….لا اعرف/ياجماعه المسيحيون احترموا المرأه ونحن نتاجر بها مؤسف حقا.

وليست المرة الأولى التي يثير الجدل فيها سعود الفوزان حيث كتب قبل أسابيع قليلة عن انزعاجه من الأذان :” بعت بيتي والسبب مكبرات الصوت فوق راسي وراس أبنائي وعندما عرضت بيتي للبيع لم اجد أحدا يشتري بيتي كل مشتري يقول بيتك جميل لكنه جوار المسجد ولو بعته لنا بريال لن نشتريه/معهم حق”.

للأسف البعض فهم التغريده خطأ وبعض المشاركين ذهب بعيدا وزعم انني اسيء للمساجد/كيف اسيء للمساجد وانا مسلم اذهب اليه خمس مرات يوميا؟! بكل صراحه هناك متضررين من مكبرات الصوت خاصة اذا كانت بأعلى درجه وصدى وقصرها على الأذان والإقامة قرار حكيم وسليم من معالي الوزير يشكر عليه https://t.co/3xS2aPBd5h — سعود الفوزان (@saudfozan1) May 30, 2021