احتجاز إعلامية شهيرة في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا

نشرت الإعلامية السعودية ” مها المنصور ” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” ظهرت فيه خلال إجرائها لاتصال هاتفي مع وزارة الصحة السعودية تكشف من خلاله عن شكوكها بإصابتها بفيروس كورونا .

وأشارت مها المنصور إلى إنها كانت تشعر بالتعب في مصر لكنها تحاملت على نفسها حتى جاءت إلى المملكة العربية السعودية يوم أمس مضيفة : ” اليوم أشعر بصعوبة في التنفس وألم في الحلق وارتفاع درجة الحرارة وجميع أعراض الإنفلونزا .. إيش أسوي إيش الخطوات “.

ثم نشرت صورة لها من داخل سيارة الإسعاف بعد ذلك وقدمت الشكر لوزارة الصحة على استجابتهم السريعة والاهتمام .. فقالت : ” اشكر وزارة الصحة على استجابتهم السريعة والاهتمام .. الآن في طريقي إلى المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي للاطمئنان .. دعواتكم ” .