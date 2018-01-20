احذروا وضع الهواتف المحمولة في هذه الأماكن!

حمل الهواتف في كل مكان، يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل للأجهزة المحمولة، ومشاكل صحية أيضًا.

ومن الأماكن التي لا يجب وضع الهواتف المحمولة بها، بحسب موقع صبايا ستايل:

1- الجيب الخلفي:

عند وضعه في هذا المكان، ستواجهون بعض المشاكل ومنها الألم في المعدة والقدمين.

2- الجيب الأمامي:

أثبتت الدرسات أن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهواتف المحمولة، له تأثير على نوعية وكمية الحيوانات المنوية لدى الرجال، كما بسبب ضعف في الخصوبة والعقم.

3- تحت الوسادة:

لا تضعوا هواتفكم تحت الوسادة، وذلك لعدة أسباب منها أنه عندما تصلكم الرسائل في الليل، ينبعث ضوءً من شاشة هاتفكم، ما يمكن أن يتسبب في إنتاج الميلاتونين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات النوم، كما أن الإشعاع الكهروماغناطيسي يمكن أن يتسبب في وجود الصداع، لذا من الأفضل أن يوضع بعيدًا عن السرير.

4- عربة الأطفال:

كثير من الأمهات يسرعن في وضع الهاتف في عربة الأطفال، ولكن بعض الأبحاث حذرت من فعل ذلك لأنه غير آمن، فتأثير الهواتف المحمولة على الأطفال يمكن أن تسبب في المشاكل السلوكية، كفرط النشاط وصعوبة الانتباه.

5- بالقرب من الوجه:

حيث إنه عندما يحدث ذلك، تنتقل البكتيريا الموجودة بشاشة هواتفكم إلى بشرة وجهكم، ويكون الإشعاع الكهرومغناطسي قريبًا للغاية من بشرتكم.