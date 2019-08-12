اعتداء في باريس على المتحدث بإسم جمعية تونسية لحماية حقوق المثليين

تعرض ” نضال بالعربي ” المتحدث بإسم جمعية شمس التونسية المدافعة عن حقوق المثليين إلى إعتداء في باريس من قبل أربعة أشخاص تعرفوا إليه في الطريق يوم الخميس الماضي .

ووفقا لما صرحت به منظمة تكافح رهاب المثلية أن نضال كان عائدا إلى منزله في حدود الساعة الثانية عشر والنصف ليلا حين تعرف إليه رجل في الشارع كان قد اعتدى عليه في تونس عام 2013 أيضا .

وأضافت أن ذلك الرجل أتى بثلاثة آخرين للاعتداء على نضال بالعربي وكانوا يطلقون شتائم ضد المثليين .

وقام نضال بتقديم شكوى في اليوم التالي وأشار إلى أن محاربة وهاجمة المثلية خلف ذلك الاعتداء .

وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق حول أعمال عنف متعمدة بسبب الميول الجنسية للضحية .

وقال ” لوي جورج تين ” مؤسس اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحول الجنسي والذي يستضيف نضال بالعربي حتى يجد سكنا .. أن نضال لم يتعرض إلى كسور ولكنه يعاني من عدة رضوض في الأضلع والعنق ما فرض عليه ارتداء طوق .

وكان نضال قد أدين سابقًا في تونس بتهم المثلية الجنسية مما اضطره إلى الحصول على اللجوء في فرنسا .