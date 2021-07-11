قالت الشرطة البريطانية، ليلة الاثنين، إنها ألقت القبض على 45 شخصا، أثناء قيامها بمهام حفظ الأمن في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين إيطاليا وإنجلترا، الذي انتهي بفوز إيطاليا بالبطولة بضربات الترجيح.

وجاءت الاعتقالات بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي، الذي تجمع حوله آلاف المشجعين، إذ نجح بعضهم في اقتحامه.

يذكر أن إيطاليا نجحت في احراز اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها بعد 1968، عندما حرمت إنجلترا من التتويج للمرة الأولى، بفوزها عليها بركلات ترجيح دراماتيكية 3-2، على ملعب ويمبلي في لندن.