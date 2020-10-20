قامت السلطات الفرنسية باعتقال ثلاث ناشطات فرنسيات جراء إقدامهن على لصق رسوما مسيئة للنبي محمد ﷺ في الشوارع .

وألقت الشرطة الفرنسية القبض عليهن خلال نصف ساعة من بدءهن إلصاق الرسوم .. موجهة للناشطات تهمة تعليق ملصقات بصورة غير قانونية .

وجاءت تلك الواقعة بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية الفرنسي ” جيرار دارمانان ” عن إغلاق مسجد في ضواحي باريس بعدما شارك على صفحته مقطع فيديو يستنكر عرض رسوم كاريكاتورية للرسول ﷺ من قبل ” صمويل باتي ” المعلم الذي قُتل ذبحا .