قامت السلطات الفرنسية باعتقال ثلاث ناشطات فرنسيات جراء إقدامهن على لصق رسوما مسيئة للنبي محمد ﷺ في الشوارع .
وألقت الشرطة الفرنسية القبض عليهن خلال نصف ساعة من بدءهن إلصاق الرسوم .. موجهة للناشطات تهمة تعليق ملصقات بصورة غير قانونية .
وجاءت تلك الواقعة بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية الفرنسي ” جيرار دارمانان ” عن إغلاق مسجد في ضواحي باريس بعدما شارك على صفحته مقطع فيديو يستنكر عرض رسوم كاريكاتورية للرسول ﷺ من قبل ” صمويل باتي ” المعلم الذي قُتل ذبحا .
ماكرون يغذي الصراع الديني الطائفي ويعتدى على رموز المسلمين
مساء الخير *أحـــمـــــد*……
كيفك؟
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مساء الفل اخر العنقود
الحمدلله على السلامه
يسعد مساك و يحقّق مُناك و يجعل السعد و الهنا دوم حليفك و ملك يمناك!
كيفك إنت ؟
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ماذا تقول أنت؟