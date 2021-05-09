لم يستطيع الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل، مساء أمس السبت، تمالك نفسه فانهار من البكاء على الهواء بعد وصوله نبأ وفاة صديقه الناقد الرياضي عادل التويجري.

ودخل “المريسل” في نوبة شديدة من البكاء؛ حزنًا على صديقه “التويجري”، وعلق قائلًا: “الله يرحمه ويغفر له هذه الروح الطيبة.. الله يربط على قلوب أهله.. توفي في شهر خير مبارك”.

جدير بالذكر أن “التويجري” توفي في وقتٍ سابق من اليوم عن عمر ناهز الـ40 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، بحسب ما ذكر عدد من أصدقائه في تغريدات على “تويتر”.

كان آخر ظهور إعلامي لعادل التويجري، يوم الجمعة، في برنامج “الدوري مع وليد” والذي علق فيه على فوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

وهنأ الراحل الجميع في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “كل عام والجميع بخير”.