اعلامي لبناني يشتم افيخاي ادرعي بعد استشهاده بتصريح له حول الجهاد الاسلامي!

رد الاعلامي اللبناني نديم قطيش على الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي وذلك بعد استشهاد الاخير بتصريح لقطيش حول حركة الجهاد الاسلامي.

وفي التفاصيل، فقد نشر افيخاي ادرعي مقطع فيديو من مقابلة قديمة لـ نديم قطيش قال خلالها: “الاتجاز بدماء اهل غزة لازم يوقف بقا الذي بدأ هذه المعركة الجهاد الاسلامي مش اسرائيل” وعلق ادرعي على الفيديو قائلا: “كلمة حق أطلقها قبل أشهر المذيع اللبناني المعروف نديم قطيش خلال احدى جولات التصعيد التي جر قطاع غزة اليها المدعو بهاء أبوالعطا.”

ريتك تلحس طيزي.. قرطة عرصات شغلتكن تشويه صورة اي معتدل لان ما بيمشي معكن الا متطرفين متلكن.. لا تشرفني شهادتك وهيدي بلوك بين عيونك…. تريد أخذ رايي الى حيث تخدم عدوانيتك.. فشرت https://t.co/FqZHOe30m7 — Nadim Koteich (@NadimKoteich) November 14, 2019

وقد رد نديم قطيش على تغريدة اردعي بغضب حيث شتمه ثم قال: “شغلتكن تشويه صورة اي معتدل لان ما بيمشي معكن الا متطرفين متلكن.. لا تشرفني شهادتك وهيدي بلوك بين عيونك…. تريد أخذ رايي الى حيث تخدم عدوانيتك.. فشرت”.