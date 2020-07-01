انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق جريمة هزت الشارع اللبناني بأكمله وأثارت موجة غضب عارمة بين المتابعين .

حيث قام 3 شبان من منطقة البقاع بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر 13 عاما سوري الجنسية والتحرش به واغتصابه وبشكل متكرر وتهديده بالقتل في حال روى ما تعرض له .

ولم يكتف هؤلاء الشباب بما فعلوه تجاه الطفل وسببوه له من أذى جسدي ونفسي بل قاموا بتسجيل مقطع فيديو لفعلتهم ونشره وهم يتفاخرون بما قاموا به .

وتعالت الدعوات بإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم ووقف هذه الانتهاكات بحق الطفل .

وناشدت والدة الطفل الجمعيات التي تهتم بحقوق الطفل لتبني حالة طفلها .. كما دعت الدولة والجهات الأمنية إلى توقيف كل من تثبت إدانته خاصة أن سكان البلدة بمن فيها من مسؤولين يعلمون عن أفعال هؤلاء المعتدين إلا أنهم يلتزمون الصمت .

يذكر أن والدة الطفل تملك محلا لبيع الخضار لتعيل عائلتها بعد طلاقها من زوجها الذي رحل عنهم ولا يدعمهم ماديا بينما يعمل الطفل في معصرة لمساعدة والدته .