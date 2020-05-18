أقدم العشرات من المحتجين العراقيين على إقتحام مقر قناة ” MBC العراق ” صباح اليوم الإثنين في العاصمة العراقية بغداد .

وذلك اعتراضا منهم على ما اعتبروه إساءة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ” أبو مهدي المهندس ” في أحد البرامج والذي اغتيل في غارة أمريكية مع قائد فيلق القدس الإيراني ” قاسم سليماني ” .

وقالت وسائل إعلام عراقية أن الأمر قد بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم بتظاهرة ثم تطور الأمر بعد ذلك بإقتحام مقر القناة وكتابة عبارات تندد بـما عرضه أحد البرامج حين اتهم المهندس بتفجير السفارة العراقية في بيروت إضافة إلى عبارات تندد بالقناة وسياستها في العراق .

وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق إقامة دعوى قضائية ضد قناة MBC بعد وصفها لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بـ ” الإرهابي “ ضمن أحد برامجها .

وعلى الجانب الآخر لم يصدر من السلطات العراقية حتى الآن توضيحا بشأن واقعة الاقتحام ومصير العاملين بمقر القناة .