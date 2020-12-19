أعلن ” زويلي مخيزي ” وزير الصحة في جنوب إفريقيا في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 .

فجاء في تغريدته : ” لقد عقدنا مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أن علماء الوراثة لدينا هنا في جنوب إفريقيا قد اكتشفوا نوعًا مختلفًا من فيروس SARS-CoV-2 المسمى 501.V2 ” .

وتابع : ” في العينات المأخوذة من الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة يكون الحمل الفيروسي أعلى منه في المرضى المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا وهو ما يمكن أن يتسبب في انتشار العدوى بسرعة أكبر ” .

فيما أكدت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا أن الفيروس الجديد يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع من السابق لكن من السابق لأوانه معرفة شدته وما إذا كانت اللقاحات الحالية ستعمل ضده .

يذكر أن تصريحات وزير الصحة الجنوب إفريقي تأتي بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا أنها اكتشفت سلالة جديدة من الفيروس تزيد من حالات الإصابة .