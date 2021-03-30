حصد حفيد الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا ودوق كامبريدج ” الأمير ويليام ” على لقب جديد وهو ” أكثر رجل أصلع جذاب في العالم ” بعد فوزه في المنافسة مع عدد من كبار نجوم هوليوود .

حيث تم التداول بوصفه مثيرا وجذابا لأكثر من 17.6 مليون مرة في التقارير والمواقع الإخبارية وصفحات البحث عبر جوجل .

ووفقا لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية فإن أسطورة الملاكمة الأمريكي ” مايك تايسون ” حصل على المركز الثاني .. وقي المركز الثالث جاء نجم أفلام الحركة البريطاني وبطل سلسلة ترانسبورتر ” جيسون ستيثام ” .

بينما احتل المركز الرابع مغني الراب ” بيتبول ” وفي المركز الخامس ” مايكل جوردان ” .. أما المركز السادس جاء من نصيب ” فلويد مايويذر ” .

وجاء في المركز السابع الممثل الأمريكي ” جون ترافولتا ” تبعه الممثل الأمريكي ” بروس ويليس ” في المركز الثامن .. ثم نجم المصارعة الحرة الأمريكي ” دواين جونسون ” الشهير بالصخرة في المركز التاسع بينما كان المركز الأخير من نصيب نجم أفلام الحركة الأمريكي ” فان ديزل ” .