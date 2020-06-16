اثار انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي بين متعاطفين معها بسبب الظلم الذي تعرضت له وبين من استنكر الترحم عليها.

وفي هذا الإطار، نشرت دار الإفتاء المصرية تعليقا على حكم الانتحار في الاسلام جاء فيها: “الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.”.

الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.#لا_للانتحار — دار الإفتاء المصرية (@EgyptDarAlIfta) June 14, 2020

كما نشرت الدار حديثا للرسول الله صلى الله عليه وسلم حول من يزعم بأن الله سيغفر لهذا ولن يغفر لهذا أو يدخل هذا الجنة وهذا النار.

وقالت دار الإفتاء المصرية:”عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، وأحبطت عملك” رواه مسلم. وأوضحت دار الإفتاء أن معني يتألّى علي الله أن فلاناً يجزم أن الله سيفعل كذا وكذا مما لا يحيط العبد بعلمه ، كأن يقول: سيغفر الله لفلان ولن يغفر لفلان.

عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى… Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Monday, June 15, 2020

وكانت قد تم الاعلان، يوم الأحد 14 يونيو/حزيران، عن انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي المقيمة في كندا، تاركة رسالة مقتضبة تتحدث فيها عن “قسوة تجربتها الحياتية التي لم تتحمل مقاومتها”.

وبمجرد الإعلان عن خبر وفاة سارة حجازي حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الوسوم. بعضها نعاها والبعض الآخر انتقد ميولها الجنسية فالمتعاطفون معها وصفوها بـ “المناضلة الاشتراكية” وبـ “الجميلة الشجاعة”كما يرون أنها دفعت حياتها ثمن شجاعتها ودفاعها المستميت عن الحق والحريات السياسية والفردية.

ودعوا هؤلاء إلى الترحم عليها واستعانوا بمصطلحات مرتبطة بشعائر إسلامية لتأبين الناشطة، وهو أثار حفيظة قطاع آخر المعلقين ممن رأوا في استخدام الدعاء للناشطة والصلاة عليها تعديا على مقعداتهم الدينية والثقافية.