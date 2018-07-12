الإمارات ومصر والبحرين تشيد بخطوات السعودية ضد “بي أوت”

أصدرت كلا من الإمارات ومصر والبحرين بيانات تثمن الخطوات التي اتخذتها السعودية ضد القرصنة والبث غير القانوني الذي يتعارض مع الأنظمة والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.

وأشاد المجلس الوطني للإعلام في الامارات بالخطوات الفعالة والمتتالية التي تتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.

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كما استهجن المجلس الأعلى للإعلام في مصر محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية «بي أوت» المتهمة ببث مباريات مونديال روسيا، مؤكدا أن هذا مرده موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع، بالإضافة إلى التغطية على فشلهم التقني الواضح بمنع القرصنة.

فيما أعلنت وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين دعمها الكامل لبيان وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، والذي يؤكد الرفض القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم “بي آوت كيو.

وكانت وزارة الإعلام السعودية، قد رحبت الخميس، بالإعلان الصادر الأربعاء عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة “بي أوت كيو”، التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.

واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن “هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة “بي أوت كيو” وكذلك بث قناة “بي إن سبورتس” غير القانوني داخل المملكة. وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة”.