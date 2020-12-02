ظهر الشاب عبدالله علي، الذي زعم انه الابن الخامس للناشطة السعودية هند القحطاني، في فيديو جديد للرد على وصفه بالتنمر الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بطريقة شبه كوميدية.

وقال الشاب، في الفيديو الذي تم تداوله على هاشتاغ #رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس، “انا اكثر واحد عانيت امس من التنمر ومن كل الكلام الذي جاني غير اني باقي على قيد الحياة وباقي اتنفس رغم كل ما حصل لي”.

ووصف الفيديو الذي انتشر له بالامس بأنه مسرب من دون علمه وتوجه الى منتقديه قائلا “ويش تقولون لنفسكم عندنا المدينة وعندنا مكة وعندنا اشياء كثيرة تدلنا على السعادة والخير والهنا”.

ثم توعد برفع دعاوي قضائية ضد المتنمرين عليه، قائلا “انا لن اشتكي على بنات لأن عندهن دورة شهرية وفيهن الحامل واللي تسقط بل سأشتكي على الرجال لأنهم يتحملون الصعوبات والسجن” خاتما كلامه بالقول “الا الذي يعطني هدية”.

#رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس

ولد هند القحطاني الخامس يرد على التنمر والسب عبر حسابه سناب شات وفي مقال اخر انا اعاني من نفسيه حاده وراح اشتكي على الرجال فقط لانهم اكثر تنمرا ويتحملون السجون pic.twitter.com/MmMPmUdbZI — msick (@gdg35709307) December 2, 2020

وكان قد أثار هذا الشاب ضجة كبيرة بين الناشطين بسبب ما كشفه عن علاقته المزعومة بوالدته قائلا انه “متبري منها الى يوم الدين ولا يبغي ان يسمع عنها اي حاجة” لانه يرفض تصرفاتها بشكل قاطع.

وذكر “عبدالله” الذي دخل في نوبة بكاء شديدة أنه يصاب بضيق حينما يسمع صوت وكلمات هند القحطاني ويرفض أن تصرف عليه نهائيا ولا ينسى ما فعلته معه، مبينا أنها “إنسانة في قمة الانحطاط، وحسبي الله عليها”.

وتابع “الوالد توفي بجلطة بسببها وجدتي جالسة تدعي عليها يوميا انسانة قمة الانحطاط ده غير التفسخ والكذب حسبي الله عليها ونعم الوكيل”.

وش هالفوضى

طريقه جديده للشهره



#ظهور_ولد_هند_القحطاني_الخامس pic.twitter.com/kJJjxmSTwe — التميز للخدمات الالكترونيه (@t20m24) November 30, 2020

يذكر أن هند القحطاني تقيم في أمريكا برفقة أبنائها الأربع الذين يظهرون معها من وقت لآخر في حسابها عبر سناب شات وهم ولدان وابنتان.