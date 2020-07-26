أصدرت النيابة العامة الكويتية اليوم الأحد قرارا بالتحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا دون ذكر أي إسم منهم وذلك بناءا على ما ورد من شكاوى من وحدة التحريات المالية .

والتي أكدت وجود شبهات مالية في مصدر تلك الأموال وحقيقتها إلى جانب تضخم حسابات بعض المشاهير وأملاكهم وخصوصا في مجال السيارات والعقارات .

وتضمن القرار الذي صدر من جانب النائب العام الكويتي المستشار ” ضرار العسعوسي ” أيضا منع هؤلاء المشاهير من السفر .

ونشر الحساب الرسمي للمجلس المعني بالقضايا الكويتية سواء بالمحاكم أو الداخلية على موقع ” تويتر ” تغريدة تناولت هذا القرار .

جاء فيها : ” عاجل/ النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يصدر قراره بالتحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر ” .