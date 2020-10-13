يواجه بعض الأشخاص مشكلة التعرق المفرط وهو ما يسبب الانزعاج والاحراج. ومن أجل التخلص منها ينصح بتطبيق بعض التعليمات المفيدة جداً.

1 الامتناع قدر الإمكان عن تناول الأطعمة التي تحتوي على البهارات والثوم والبصل والمشروبات الغنية بالكافيين.

2 ارتداء ملابس واسعة ومصنوعة من مواد طبيعية مثل القطن والحرير والصوف.

3 غسل مناطق التعرق بواسطة صابون بتركيبة لطيفة مرتين يومياً مع التجفيف الجيد.

4 إزالة الشعر الزائد في هذه المناطق أسبوعياً من أجل الحد من نمو البكتيريا التي تسبب صدور الرائحة الكريهة منها في حالة التعرق.

5 الحرص على الابتعاد عن المواقف التي يمكن أن تسبب التوتر والتعامل مع الظروف الصعبة بحكمة وهدوء.

6 استخدام المنتجات المضادة لرائحة العرق.

7 ومن الممكن الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية. وفي هذه الحالة ينصح بفرك منطقة الابطين بقطعة من الليمون لأن هذا يحد من التعرق. ومن المفيد أيضاً مضغ القليل من البقدونس خلال النهار. وهكذا يمكن تفادي الاحراج الاجتماعي الذي يمكن أن ينتج عن التعرق المفرط.



