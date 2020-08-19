خرجت السيدة ” نازك الحريري ” زوجة رئيس الوزراء اللبناني الراحل ” رفيق الحريري ” بتصريحات لها لبرنامج ” صار الوقت ” المذاع على قناة ” MTV ” اللبنانية في التعليق الأول لها على قرار المحكمة الدولية في قضية إغتياله .

حيث أشارت نازك الحريري إلى أن هذا القرار يعد حكما تاريخيا وإنه لا يعيد من رحلوا ولكنه يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة الذي صادرته قوى الظلام على حد قولها .

وبدأت حديثها قائلة : ” لا يسعني إلا أن أتوجه بداية إلى أهالي ضحايا مجزرة الرابع من آب بالتعازي الحارة وإلى أهالي الجرحى بالدعاء بالشفاء العاجل مستذكرة شهداء كثرا سقطوا إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 ” .

وتابعت : ” كلي أمل أن يحمل المستقبل عدالة لهم يشفي غليل الأهالي الذين لا يعرفون كيف ولماذا سقط أبناؤهم ودمرت المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمدارس .. اليوم حكم تاريخي لا يعيد من رحلوا لكنه يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة الذي صادرته قوى الظلام ” .

وأضافت نازك الحريري : ” لا أعلم إن كنت سأسر أو أحزن لهذا اليوم الذي كنا نترقبه كزوجة وأولاد والعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة في لبناننا الحبيب والوطن العربي أجمع والمجتمع الدولي لنعرف من حرض وخطط ونفذ هذه الجريمة التي لا تمت إلى الإنسانية والوطنية بصلة ألا وهي جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأحرار ” .

واستكملت : ” المحكمة صدرت أخيرا وما أردناها انتقاما فنحن لا نريد الثأر بل نريد العدالة ومعرفة الحقيقة وإحقاق الحق .. هذه المحكمة التي تجاوزت الخمسة عشر عاما قد صدر حكمها أخيرا وإننا نصبو إلى العدالة الإلهية بإذن الله ولكن نتساءل من يعيد رفيق العمر إلينا ومن يعيده ويعيد شهداء هذا الوطن إلى محبيهم ” .

ووجهت أرملة الراحل رفيق الحريري في نهاية حديثها رسالة له جاء فيها : ” لك يا زوجي الحبيب الشهيد الرحمة الواسعة ولنا من بعدك الصبر والذكريات الطيبة والمحبة .. وكما عاهدناك مع شعبنا العظيم أن يستمر نهجك ومسيرتك وسأتوكل على الله وأستشهد بقوله تعالى : ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) ” .