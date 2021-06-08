وجهت ” زينة عاشور ” والدة ” جنا عمرو دياب ” رسالة دعم إلى إبنتها بعد حديث الأخيرة في لقاء لها مع برنامج ” ET بالعربي ” عن إصابتها بمرض ” ADHD ” متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه وأيضا إضطراب القلق الهلعي .

فنشرت زينة عاشور مقطع فيديو من اللقاء ظهرت فيه إبنتها جنا وهي تتحدث عن معاناتها من المرض وأعراضه وذلك في التعليق الأول لها على الأمر .

وكتبت زينة عاشور في تعليقها على الفيديو : ” إن قوتك في إظهار نفسك بغض النظر عن رأي أي شخص آخر أمر مثير للإعجاب .. أحسنت جوجو بزيادة الوعي وبثقتك بنفسك .. أحبك دائما ” .