خرج طبيب الأسنان ” باسم سمير ” ببيان في التعليق الأول له وذلك بعد نشر الفنان المصري ” تميم يونس ” لمقطع فيديو يتهمه من خلاله بالتحرش الجنسي به في عيادته منذ عدة سنوات .

ونشر البيان عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” جاء فيه : ” تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها جميع أفراد أسرتي ” .

وتابع : ” ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي .. جميع ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعة ومجرمة وهي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون ” .

وأضاف : ” وإزاء ما سبق وبناء عليه تم البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام جميع الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه .. ونؤكد على أننا لن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون مستعينين بالله الحق ” .

واستكمل البيان : ” ونحن على يقين تام أن يأخذ القانون مجراه وأن ينال المفترون الكاذبون المبتزون عقابهم وجزاءهم إزاء ما اقترفوه من جرائم وتهديدات نالت من شخصي وأسرتي وأصابت الجميع بأبلغ الأضرار .. ونحن على يقين تام أن ينصفنا قضاء مصر الشامخ وأن ينال المجرمون عقابهم وجزاءهم وفقا للقانون ” .