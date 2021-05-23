رفع وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال المستقيل ” شربل وهبة” دعوى قضائية ضد الجمعية اللبنانية لطب النفس وذلك على خلفية تسريب معلومات تتعلق بحالته الصحية النفسية .

حيث كشفت وسائل الإعلام عن الوثيقة التي تتعلق بالحالة النفسية لشربل وهبة والتي أظهرت أن الأخير يعاني من أمراض نفسية حادة راجع بسببها العيادات النفسية في بيروت خلال العام الماضي .

وأشارت الوثيقة التي تم تسريبها إلى أن شربل وهبة يعاني من حالة اكتئاب حاد مع وجود وصفة طبية تنصحه بتناول حبوب ” سيتالوبرام ” المضادة للاكتئاب والرهاب .

يذكر أن تسريب هذه الوثيقة جاء تزامنا مع إعلان شربل وهبة لاستقالته من منصبه بسبب التصريحات المسيئة التي وجهها للمملكة العربية السعودية ودول الخليج ووصفهم بـ ” البدو ” .