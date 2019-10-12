الحكم بالسجن 3 سنوات على جدة الطفلة ” جنة ” ضحية التعذيب

قضت محكمة جنح شربين صباح اليوم السبت بحبس جدة الطفلة المصرية ” جنة ” ضحية تعذيب جدتها والتي توفت في أواخر الشهر الماضي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل .

وجاء ذلك بعد إثبات تورط المتهمة ” صفاء عبد اللطيف ” البالغة من العمر 40 عاما في تعذيب الطفلة أماني البالغة من العمر 6 سنوات وشقيقتها المتوفاة جنة البالغة من العمر 4 سنوات في مناطق حساسة لهما وأماكن متفرقة من جسديهما بالكي والحرق .

حيث تم توقيع الكشف الطبي على الطفلتين بعد ما قالته الطفلة أماني في تحقيقات النيابة حول ما كانت الجدة تقوم به من تعذيب لهما وأكدت التقارير الطبية صحة اعترافات الطفلة وتطابقها مع الإصابات الموجودة بالجسد .. وتمت إحالة القضية للمحاكمة العاجلة .

وكانت قد تقدمت هيئة الدفاع عن الجدة بطلب بعرض الجدة للكشف الطبي لتبين سلامة قواها العقلية وقرر القاضى تأجيل جلسة محاكمتها إلى الأول من ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية والإطلاع لبيان مدى سلامة قواها العقلية .

وشهدت المحاكمة دخول الجدة المتهمة إلى قاعة المحكمة وهي مرتدية النقاب .. كما منعت المحكمة دخول الصحفيين أو المصورين لقاعة المحكمة كما منعت دخول الهواتف المحمولة مع أي من الحضور للجلسة .