قضت محكمة جنح مدينة نصر يوم الخميس الماضي بحبس الإعلامي المصري ” تامر أمين ” لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى .

وذلك لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ” ميرهان هشام عبد القادر ” وهي عارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات .

وتعود تفاصيل الواقعة كما جاء في التحقيقات إلى أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة قام بعض لاعبى المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بميرهان هشام عبد القادر .

وبإعلان هذا الأمر تعرضت ميرهان لموجة من التحرش بها لفظيا من جانب تامر أمين في برنامج له يذاع على إحدى القنوات .

وعلى الجانب الآخر علق تامر أمين على ذلك بأنه يحترم أحكام القضاء ولا يجب التعليق عليها .. وأكد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لحفظ الحقوق كما سيطعن على الحكم الصادر بحبسه .