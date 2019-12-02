الحكم في قضية برنامج ” شيخ الحارة “

كشفت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” عن صدور الحكم بالبراءة من كل التهم التي كانت موجهة لبرنامجها ” شيخ الحارة ” والذي تقدمه عبر قناة ” القاهرة والناس ” .

بعد أن قام المخرج المصري ” خالد يوسف ” بتكليف محاميه ” أحمد بدوي ” برفع دعوى قضائية رقم 18800 لسنة 2019 جنح الدقي يختصم فيها كلا من قناة القاهرة والناس وبرنامج شيخ الحارة ومقدمته بسمة وهبة وضيفة إحدى حلقاته الممثلة رانيا يوسف بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به .

فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا تهنئ من خلاله الإعلامي ” طارق نور ” وقناة القاهرة والناس وفريق عمل البرنامج والفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” بصدور حكم البراءة في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج .

فكتبت : ” الحمد لله .. شكرا لقضاء مصر العادل ومبروك لكل ضيوفي الأعزاء وبرنامج عمل فريق شيخ الحارة والإعلامي الكبير طارق نور والفنانة الكبيرة رانيا يوسف وقناة القاهرة والناس على صدور حكم البراءة في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج ” .

وتابعت : ” وشكر لزوجي العزيز المحامي الكبير علاءعابد .. والسادة المحامين اعضاء مؤسسته القانونية علي جهدهم الكبير للحصول علي البراءة لنا جميعا ” .