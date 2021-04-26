قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الإثنين ببراءة الإعلامي ” تامر أمين ” من تهمة سب وقذف بسبب تصريحاته عن أهالي الصعيد .

وذلك على خلفية الدعوى التي أقامها ضده المحامي ” أشرف ناجي ” واتهم فيها تامر أمين بإهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد .

وتعود تفاصيل الأزمة إلى يوم 18 من شهر فبراير الماضي عندما تحدث تامر أمين خلال حلقة برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار بشكل مسئ عن أهل الصعيد مشيرا إلى أنهم ينجبوا الأطفال من أجل تشغيلهم والحصول على أجورهم أثناء تداوله لموضوع أزمة الزيادة السكانية .

وهو الأمر الذي أثار الجدل وموجة غضب بين المواطنين وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد ذلك وقف تامر أمين وبرنامجه واستدعائه للتحقيق .

وخرج تامر أمين بعد ذلك لتقديم اعتذار للمصريين وأهالي الصعيد مؤكدا انه لم يقصد إهانتهم .. كما أصدرت شبكة قنوات النهار بيانا اعتذرت فيه لأهل الصعيد وأعلنت عن اتخاذها لعدة إجراءات ضد تامر أمين من بينها خصم شهر من راتبه وإيداعه في إحدى المؤسسات الخيرية .