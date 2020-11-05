أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس الأربعاء عن مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص .

والتي من شأنها إلغاء نظام الكفيل .. ومن المقرر البدء في تطبيقها يوم 14 من شهر مارس لعام 2021 .

وتقدم هذه المبادرة 3 خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل .

وقالت الوزارة أن خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد تتيح الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل .

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

وأضافت الوزارة أن خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد ستمكنه من إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد .

وأصدرت وزارة الموارد البشرية اليوم الخميس وثيقة وثيقة تضمنت 8 اشتراطات للسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر ضمن المبادرة والتي جاء فيها :

1 – عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل .

2 – عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية .

3 – إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر .

4 – إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته .

5 – في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر .

6 – عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص .

7 – في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية .

8 – موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد .