كشفت صحيفة ” عاجل ” السعودية عن إعلان وزارة الدفاع السعودية فتح باب التجنيد للجنسين للالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش السعودي .

وتضمنت شروط التقدم للانضمام إلى الخدمة العسكرية ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما .. وألا يكون المتقدم/ المتقدمة موظفًا في أي جهة حكومية أو يكون قد فصل من أحد القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية .

وجاء في الشروط أيضا أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ .. وألا يكون متزوجًا من غير سعودية ولا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها .. وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

بالإضافة إلى أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم للرجال و155 سم للنساء وأن يكون لائقًا طبيا للخدمة .

ومن المقرر أن يبدأ التقديم في شهر إبريل المقبل من خلال بوابة وزارة الدفاع على الإنترنت .. وتشمل أفرع القوات المسلحة السعودية التي يشملها التقديم القوات البرية الملكية وقوات الدفاع الجوي الملكية والقوات الجوية الملكية والقوات البحرية الملكية وقوة الصواريخ الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات الطبية .