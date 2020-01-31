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السعودية رهف القنون تفجر مفاجأة صادمة.. مارست الجنس بشكل واسع وارغب في التغيير

بواسطة -
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rahaf

سبب غضب الراي العام السعودي بسبب التجاوزات والسلوكات واللفاظ الخادشه للحياه لرهف الفتون مع الاشخاص الاخيرين دون دين او حياء وكان هناك مجموعة اسئله تتمثل في حقيقه هروب رهف القنون من اهلها حيث قالت بشكل مباشر كنت ( سإقتل ) في حال استمريت بالمكوث في السعوديه بسبب اهلي لاني مخربتها !
rahaf mohammed1
وتابع الهدهد اونلاين المقطع والتعليقات علية فيما يرى الاغلبيه بان رهف ليس معنفه بقدر ماهي تبحث عن الحريه الجنسيه وشرب الخمور والحشيش كما كانت تروج لها سابقا في صور اخرى لها نشرتها في حسابها الشخصي وايضا صرحت سابقا بانها ذهبت الى تايلند لعمليه تغيير الجنس وانها ماكانت لتسطيع فعل هذه الامور في المملكة العربية السعوديه لان القران والسنه النبويه والدين والعرف والخلق وشيم العربيه كلها عوامل تمنع تفسخ المراه وجعلها سلعه ماديه لم يريدها.

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