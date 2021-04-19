تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة سعودية ظهرت فيه وهي تعتذر عن ما وصفته بالإساءة الى ولاة الامر طالبة السماح منهم.

وتظهر منار اليامي في الفيديو بالحجاب وهي تقول “أنا منار محمد اليامي سبق وان قمت بعدة مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قمت من خلالها بالإساءة الى ولاة الامر دون علم منى بما أقدمت عليه”.

وتابعت “ومن خلال هذا المقطع فإني أقدم أسقى واعتذاري الشديدين لولاة أمري عن كل ما بدر منى من قول وفعل جانبه الصواب راجية من الله سبحانه وتعالى ثم منهم قبول اعتذاري”.

وختمت كلامها بالقول “أتعهد أمام الله بأن أكون عند حسن ظنهم وان أظهر المواطنة الصالحة”.

وكانت منار اليامي قد أثارت الجدل في الآونة الأخيرة بسبب إساءتها إلى الدين الإسلامي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليها، وحكمت عليها المحكمة الإلكترونية في المملكة بعدم بث الفتنة بين عموم الشعب.

ومن آخر تغريداتها قالت:” أعلن انسحابي من الفكر النسوي لا تجوز المساواة بين الجنس المدمر والجنس الذي ينتج الحياة المرأة أعظم من الرجل ومكانها في القمة” وذلك بعد عدد من التغريدات المثيرة للجدل.