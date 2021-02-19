شارك السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي – اليوم الجمعة – متابعيه على موقع تويتر محاولته بطبخ البامية.

وظهر السفير البريطاني في المطبخ وهو يشرح كيفية تحضير البامية وعلق كاتبا “هذه محاولتي الاولى لطبخ الباميا. شكرا على جميع الوصفات الي اقترحتوها. طبخ البامية اسهل بهواية من طبخ الدولمة وطلعت طيبة هواية”.

هذه محاولتي الاولى لطبخ الباميا. شكرا على جميع الوصفات الي اقترحتوها. طبخ البامية اسهل بهواية من طبخ الدولمة وطلعت طيبة هواية pic.twitter.com/BcpYyrHOZ0 — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

وقد تفاعل متابعو السفير البريطاني مع الفيديو مقترحين عليه كيفية تحسين الوصفة مثل استعمال عصير الطماطم بدلا عن المعجون مع الماء كما اقترح اخرون اكلات اخرى.

معجون الطماطم + الماء نفس الشيء؟ — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

فيما علق الاعلامي زيد عبدالوهاب الاعظمي سائلا السفير عن ما وصفها بـ “طبخة توسيع مهمة حلف شمال الاطلسي في العراق”.

خوش سؤال دكتور — علي طالب (@ali6_06) February 19, 2021

بينما سخر متابع اخر من الفيديو كاتبا “حتى بريطانيا العظمى من قررت ترسل سفير للعراق حتى يكون نموذج متقدم في الدبلوماسية طلعت سلابات ومو باب اول , وبدل ما يعلمنا شيء براسه خیر , علموه الربع يطبخ التمن والمركه… لا والحظ!!!”.

يذكر ان السفير البريطاني معروف بعشقه للاكل العراقي وسبق وان ظهر في مقطع فيديو وهو يتناول فطور كيمر وكاهي ومربى ودبس.

ماكو اطيب من الريوك العراقي، الطعم رهيب pic.twitter.com/Lp3blQncWu — Stephen Hickey (@sblhickey) November 13, 2020