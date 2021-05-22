نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اول صورة له مع تؤأمه “راشد وشيخة” وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الشيخ حمدان بن محمد في الصورة وهو يحمل توأمه أثناء جلوسه على أريكة، مع وجود صورة خلفه لجده الراحل، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وعلق عليها كاتبا: “لله .. الحمد والـمنّـة”.

لله .. الحمد والـمنّـة pic.twitter.com/I0tu3kfvwS — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 21, 2021

وفي وقت سابق، أمس الخميس، توجه الشيخ حمدان إلى “إنستغرام” لنشر صورة بسيطة لقدمي طفلين باللونين الأزرق والوردي، وهو ما يشير إلى أنه وزوجته، الشيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم استقبلوا بنتا وصبيا.

وأكد مسؤول في المكتب الإعلامي لحكومة دبي أسماء الطفلين لصحيفة ”خليج تايمز” الإماراتية، وهما الشيخة بنت حمدان بن محمد آل مكتوم، وراشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم”.

وحصلت الفتاة على اسم والدتها، بينما يشارك الصبي اسم جد والده الراحل، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وكانت شقيقتا الشيخ حمدان، الشيخة لطيفة والشيخة مريم، من أوائل من قدموا التهاني له عبر خاصة “الستوريز” على “إنستغرام”.