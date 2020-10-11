كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن واقعة مؤلمة مؤثرة حيث تم العثور على طفل رضيع لا يتجاوز عمره إسبوعا في مدينة تلالتينانغو بولاية زاكاتيكاس المكسيكية ملفوفا ببطانية داخل علبة بيتزا .

ووجد بجانب الطفل رسالة من جدته تبرر بها ما قامت به وجاء فيها : ” أرجوكم اعتنوا بحفيدي فقد توفت والدته ( إبنتي ) أثناء الولادة ولا أقدر على إعالته .. أتمنى أن يحصل على حياة أفضل وأن يسامحني الله على تركي له ” .

وبعد العثور على الطفل من جانب السكان المحليين في المدينة تم إبلاغ الجهات الإجتماعية المختصة والتي بدورها نقلت الطفل إلى مستشفى محلي لفحصه طبيا .

وأعلنت جهات الحماية المدنية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك عن عثورها على الطفل ووضعوا صورة الرسالة المؤثرة التي تُركت بجانب الطفل الرضيع وأرفقوا منشورهم بعبارة ” الحياة تبني شخصيتك ولكنها لا تُعدك لمواجهة مواقف مثل هذه في الحياة ” .

ووفقا لما نشرته صحيفة ” مكسيكو نيوز ديلي ” فإن ” أنخيل فاريلو بينيدو ” عمدة مدينة تلالتينانغو أعلن عن تحمله لمصاريف الطفل قائلا : ” سأعتني بالطفل مهما كلفني الأمر ” .. وأعرب عن حزنه عن الطريقة التي تم التخلي بها عن الطفل بسبب الأحوال المادية .

كما أكد عمدة المدينة على أن الطفل تم تعميده وتكريمه وتوجه بالطلب لحاكم ولاية زاكاتيكاس بالبدء في إجراءات تبني الطفل والسماح للأشخاص بالتقدم لتبني الطفل والتكفل برعايته وتنشئته .