كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات العثور على رئيس مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة السابق اللواء ” فتحي جاد ” وزوجته مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح مساء يوم الأربعاء الماضي .

فقالت الوزارة أن قسم شرطة مطروح كان قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل اللواء فتحي جاد وزوجته بفيلتهما .. وأشارت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يعمل فني صيانة لأطباق الستالايت والذي تم ضبطه .

حيث قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات المثبتة بالشوارع المؤدية لفيلا المسئول المصري السابق وتبين أن آخر من تردد عليه هو هذا الشخص .

وبالتحقيق معه روى المتهم تفاصيل ودوافع ارتكابه للجريمة فأشار إلى أنه توجه لمسكن المجني عليهما لتسليمها وحدة تحكم عن بعد (ريموت كنترول) .. وطلب من اللواء فتحي جاد مبلغ مالي لمساعدته في شراء تروسيكل .

إلا أن المجني عليه رفض ذلك وهو ما دفع المتهم إلى التفكير في قتله وزوجته والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود لإعتقاده باحتفاظهما بمبالغ كبيرة داخل مسكنهما .

وغافل المتهم المجني عليهما وتسلل خلال وجوده في فيلتهما للمطبخ واستل سكينا وقام بطعنهما عدة طعنات أودت بحياتهما .