أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على عدد من المواطنين كانوا قد تعرضوا لسيدة أجنبية داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا صادرا عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، تأكيده ”مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع“.

#تم_القبض



تمكنت #شرطة #الرياض من القبض على 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر تعرضوا لسيدة أجنبية داخل مركبتها وقام احدهم بصدمها والهرب من موقع الحادثة. pic.twitter.com/AUuZH4UnCc — خالد العنزي (@s585g) August 14, 2021

وأكد المصدر المسؤول أن ”هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، وفقا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1 /1 /1442هـ (البند أولا /4)“.

وبين المصدر أن ”الجرم المسند للمتهمين، طبقا لملابسات الواقعة، محاط بظرف مشدد للعقوبة، وفقا للمادة 6/ 2،د، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة 10 عشر سنوات“.

وشدد المصدر على أن ”أي تجاوز تجاه السائحين، يُعد ظرفا مشددا للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز“.