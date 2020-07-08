ألقت الشرطة الإيرانية القبض على أعضاء فرقة موسيقية وفتاة وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو لفتاة إيرانية ترقص على أنغام عزف موسيقي محلي في أحد شوارع مدينة إيلام غرب إيران .

وقال ” أفشار خسروي ” النائب العام في مدينة إيلام في تصريحات صحفية له إنه تم اعتقال الفرقة بتهمة خرق الضوابط الثقافية والصحية .

وأضاف أنه تم تسليم الفرقة والفتاة إلى السلطات القضائية التي أدت الرقصة على مرأى ومسمع المواطنين .

وجاء اعتقال الفتاة والفرقة بعد ساعات من إصدار لجنة ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” بيانا لها نددت فيه برقص الفتاة في الشارع أمام عامة الناس معتبرة ذلك انتهاكا للقيم والثقافة الإسلامية .