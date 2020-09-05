ألقت عناصر من الأمن التونسي إلقاء القبض على اليوتيوبر المثير للجدل ” فاخر بالحاج عمر ” والشهير بانتقاداته اللاذعة للطبقة السياسية .

وجاء ذلك على خلفية مشادة كلامية بينه وبين أحد عناصر الأمن في أحد شوارع العاصمة تونس حيث كان فاخر بالحاج عمر بصدد تصوير مقطع فيديو حول الوضع السياسي في البلاد .

وقال مصدر أمني في ترصيحات صحفية : ” لما تدخل أحد عناصر الأمن وطلب منه الاستظهار بالترخيص وبأوراقه الثبوتية وقعت مناوشة ما تطلب توقيفه وإقتياده إلى مركز الأمن ” .

وعلى الجانب الآخر خرج عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بحملة واسعة للمطالبة بالإفراج عن فاخر بالحاج عمر .