القرنفل…للحصول على شعر طويل ولامع! صبايا

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يتميز القرنفل بقدرته على تطويل الشعر في مدة قصيرة، بفضل خصائصه التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتسريع نموها، وذلك بفضل غناه بالمعادن، كالكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم وفيتامينات C و E، ما يجعله مكونا ضروريا لنمو الشعر.

وبحسب موقع فوشيا، إن القرنفل يستعمل على شكل خلطة تتكون من:

-زيت الخروع، الذي يعمل على تحفيز الدورة الدموية في بصيلات الشعر وإمدادها بالأوميغا 6

-الأحماض الدهنية الأساسية لنمو الشعر

-ماء الورد الذي يساعد على تقوية جذور الشعر بفضل قدرته على تنشيط فروة الرأس

-زيت البرافين الذي يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه.

طريقة تحضير الخلطة:

يمزج كوب من زيت الخروع مع كوب من ماء الورد وكوب من زيت البرافين وزيت الزيتون، وكوب من مسحوق القرنفل ثم يوضع المزيج على النار مدة 5 دقائق.

وعندما يصبح دافئًا يطبق على الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف ويغطي الرأس، ثم تترك الخلطة مدة 4 ساعات وتشطف جيدا، وتكرر الخلطة مرتين في الأسبوع لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.