الكويت تضع شرطا جديدا من أجل توظيف الوافدين في الجهات الحكومية

نشرت صحيفة ” القبس ” الكويتية وفقا لتصريحات مصدرا مسئولا لها عن فرض الكويت لشرطا جديدا على الوافدين .

وتمثل هذا الشرط في عدم تمكن الوافدين من شغل الوظائف في الجهات الحكومية إلا بعد معادلة شهاداتهم العلمية من وزارة التعليم العالي سواء درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه .

وأن هذا الشرط يشمل التعيينات الجديدة للوافدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت بما في ذلك المعلمين والأطباء والفنيين والمهندسين وغيرهم .

ويأتي ذلك عقب دخول القانون رقم 78 / 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة حيز التنفيذ منذ شهر أغسطس الماضي .

والذي ينص على إنه لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية .. ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر .

ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة ظاهرة انتشار الشهادات المزورة وغير المعتمدة .