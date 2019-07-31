المثليون يسعون لترخيص جمعية لهم في الكويت

كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن قيام ممثل جمعية ” الحرية ” للمثليين في الكويت بالتصريح عن عزمه للتقدم بطلب للجهات المختصة للترخيص لجمعيتهم خلال شهر أغسطس المقبل .

وقال ممثل الجمعية أن عدد المثليين في الكويت كبير جدا وأن من بينهم شخصيات معروفة في مختلف المجالات السياسية والفنية .

وأضاف أن أحد نواب البرلمان الكويتي والذي لم يكشف عن إسمه قد وعده من قبل بطرح قضيتهم في البرلمان .

وتحدث ممثل الجمعية عن المثليين بإنهم لايختلفون عن الآخرين ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها .

وأوضح أنه ليس شرطا أن يكون عضو الجمعية مثليا فيكفي أن يكون مع حرية الرأي وحرية الأشخاص .

وطالب ممثل الجمعية بإجراء تعديلات تشريعية توقف تجريمهم مضيفا أنهم سيستندون هذه المرة في طلبهم لإشهار الجمعية إلى منطلقات قانونية عالمية .. لما يتعرضوا له من مضايقات وإنه في حال توقيف أشخاصا بناءا على هذا القانون في مراكز الشرطة يتعرضون إلى إهانات .

القانون الكويتي يعاقب مرتكبي هذا الفعل بالحبس لمدة لا تتجاوز السبع سنوات .

وكان بعض المثلييين في الكويت تقدموا في عام 2007 بطلب لإشهار الجمعية إلا أنهم لم يحصلوا على الموافقة .